Польша предложила обложить пошлинами отказавшихся примкнуть к нефтяному эмбарго

ЕС продолжает обсуждать запрет поставок нефти из России

Польские власти выступают за введение дополнительной пошлины для стран, которые продолжат покупать нефть у России после отказа других государств от таких поставок. Об этом в среду, 25 мая, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам политика, Варшава предложила "специальную выравнивающую оплату": если кто-то дольше импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти быстрее.

Моравецкий назвал в числе стран, которые не могут в течение полугода или даже года отказаться от российской нефти, Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию. Эти государства добиваются более длинных переходных периодов, однако "должно быть больше смелости для отказала от поставок нефти из России", цитирует польского политика ТАСС.

В Брюсселе пока официально не прокомментировали инициативу Польши.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер подтвердил, что Евросоюз продолжает работу над шестым пакетом санкций против России из-за ситуации на Украине, однако раскрыть детали отказался. Известно, что министры иностранных дел ЕС не смогли согласовать шестой пакет, в частности, в отношении эмбарго на поставки российской нефти. Венгрия блокирует предложение, опасаясь за собственную экономику.

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