С коронавирусом в России госпитализированы еще 2503 человека

Выявлено 4580 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 2503 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4580 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 370 человек, из них госпитализированы 137.

Выздоровели за сутки 6705 человек. Скончались 93 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18305973 человека. Умерли 378609 зараженных. Вылечились 17707077 заболевших.

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