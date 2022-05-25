С коронавирусом в России госпитализированы еще 2503 человека

Выявлено 4580 новых случаев
За сутки в России госпитализированы 2503 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего за сутки зафиксировано 4580 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 370 человек, из них госпитализированы 137.
Выздоровели за сутки 6705 человек. Скончались 93 заболевших.
Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18305973 человека. Умерли 378609 зараженных. Вылечились 17707077 заболевших.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: