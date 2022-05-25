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Москва считает неконструктивным заявление Зеленского о переговорах

11:13
  • среда
  • 25 мая 2022

У России есть сомнения в искренности украинских властей

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев будет готов возобновить переговоры с Москвой при условии вывода с украинской территории российских войск.

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"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по "Интерфаксу").

По словам дипломата, у Москвы есть сомнения в искренности желания Киева найти мирное решение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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