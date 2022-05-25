Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Решение принято единогласно
Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.
Решение принято единогласно, оно оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту, пишет "РИА Новости".
Накануне президент России Владимир Путин предложил Александра Куренкова на пост главы МЧС. В Кремле отметили, что выдвижение Куренкова на пост министра чрезвычайных ситуаций отражает оценку его качеств, которые позволят наилучшим образом выполнять свои функции.
Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО, до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии.
Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье при попытке спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы. Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"