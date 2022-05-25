Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

Решение принято единогласно

Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.

Решение принято единогласно, оно оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту, пишет "РИА Новости".

Накануне президент России Владимир Путин предложил Александра Куренкова на пост главы МЧС. В Кремле отметили, что выдвижение Куренкова на пост министра чрезвычайных ситуаций отражает оценку его качеств, которые позволят наилучшим образом выполнять свои функции.

Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО, до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье при попытке спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы. Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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