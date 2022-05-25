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Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС

11:27
  • среда
  • 25 мая 2022

Решение принято единогласно

Совет Федерации поддержал кандидатуру Александра Куренкова на должность министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий.
ТАСС: Путин предложил Куренкова на пост главы МЧС

Решение принято единогласно, оно оформлено постановлением, которое незамедлительно направят президенту, пишет "РИА Новости".

Накануне президент России Владимир Путин предложил Александра Куренкова на пост главы МЧС. В Кремле отметили, что выдвижение Куренкова на пост министра чрезвычайных ситуаций отражает оценку его качеств, которые позволят наилучшим образом выполнять свои функции.

Куренков проходил службу в ФСБ и в ФСО, до настоящего времени занимал должность заместителя директора Росгвардии.

Прежний глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 года на межведомственных учениях в Заполярье при попытке спасти сорвавшегося с обрыва участника съемочной группы. Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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