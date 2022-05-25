Москвичам пообещали летнюю погоду со следующей недели

Температура преодолеет отметку 20 градусов

На неделе с 30 мая в столичном регионе прогнозируется настоящая летняя погода. Об этом в среду, 25 мая, рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам эксперта, 30 мая метеоусловия будет определять антициклон. Погода ожидается с переменной облачностью, без осадков, а дневная температура преодолеет отметку 20 градусов выше нуля.

Позднякова отметила, что можно считать, что с начала следующей недели начнется вполне летняя погода, соответствующая нашему климату, сообщает РИА Новости.

Между тем 24 мая стало в столичном регионе самым холодным днем за весь последний весенний месяц. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, максимальная температура воздуха в Москве не превышала 9,9 градуса тепла.

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