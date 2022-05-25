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ВС России уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье

11:36
  • среда
  • 25 мая 2022

В Николаевской области сбит украинский вертолет Ми-8

Министерство обороны России в ходе брифинга в среду утром сообщило, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме.

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Также стало известно, что ВС России высокоточными ракетами уничтожили производственные цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье.

В Николаевской области сбит украинский вертолет Ми-8. Российская авиация поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и 46 районов сосредоточения войск.

ВКС России поразили командный пункт 14-й механизированной бригады, узел связи, радиотехнический центр. Также разбиты логистический центр в Соледаре и две базы горючего в Харьковской области.

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