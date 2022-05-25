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Певицу Наргиз не пустили обратно в Россию

11:59
  • среда
  • 25 мая 2022

Артистку депортируют в Узбекистан

Певицу Наргиз задержали в московском аэропорту "Домодедово".
Певица Наргиз уехала из России в Узбекистан

В российскую столицу артистка прилетела из Ташкента. В скором времени ее депортируют в Узбекистан.

"Наргиз Закирову не пустили в Россию. В настоящее время она находится в аэропорту Домодедово", - пишет vesti.uz.

Причины депортации в материале портала не указываются.

В 2013 году Наргиз заняла второе место в телевизионном конкурсе "Голос". В 2019 певица разругалась с продюсером Максимом Фадеевым и ушла от него. В 2020 году артистка подписала контракт с Виктором Дробышем. В апреле 2022 года она вернулась в Узбекистан после долгого отсутствия.

Наргиз является также гражданкой США, ей запрещен въезд на Украину из-за концертов в Крыму.

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