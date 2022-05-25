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Россия не рассматривает возможность обмена Медведчука

12:03
  • среда
  • 25 мая 2022

На Украине политика подозревают в госизмене и содействии терроризму

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко ответил на вопрос о том, рассматривает ли Москва возможность обмена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука.

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"Нет, не рассматривается, у нас такой информации нет", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

На Украине Медведчука подозревают в госизмене и содействии терроризму. По версии следствия, в 2014 году он в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

В Кремле ранее заявили, что Медведчук не имеет отношения к Российской Федерации, поэтому "вряд ли можно говорить о каких-то обменах".

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