Рособрнадзор: отказ от Болонской системы не повлияет на ЕГЭ

Россия решила создавать собственную систему образования

Отказ от Болонской системы никак не повлияет на сдачу Единого государственного экзамена российскими школьниками. Об этом в среду, 25 мая, рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев пояснил, что при сдаче ЕГЭ речь идет о дальнейшем поступлении в высшие учебные заведения, а обучение в них, которое имеет отношение к Болонской системе — это "уже следующая ступень".

Что касается последствий для студентов вузов, Музаев выступил за поэтапный отказ от Болонской системы — выпускников об этом необходимо предупредить хотя бы за два года.

Глава Рособрнадзора также назвал нереалистичной возможность отмены ЕГЭ в России. По его словам, отказ от ЕГЭ ограничит право выпускников поступать во множество высших учебных заведений.

В 2022 году больше всего выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку (96% участников основного периода сдачи экзамена), базовую математику — 48%, а профильную — 46%. Оществознание сдают 45%, биологию — 19%, сообщает РИА Новости.

Ранее в министерстве науки и высшего образования России подтвердили, что страна намерена выйти из Болонского процесса и создать собственную систему образования.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что будущее — за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента.

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