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Медведев заявил о научной блокаде России

13:02
  • среда
  • 25 мая 2022

Блокаду в отношении нашей страны ввели не только в экономике

Российской Федерации объявили не только экономическую, но и научную блокаду. С таким заявлением в среду, 25 мая, выступил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
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Выступая на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию, Медведев заявил, что эта блокада выражается не только в ограничении доступа к зарубежным технологиям, но и в прекращении контактов с отечественными учеными.

Перед Россией стоят серьезные вызовы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны и созданием основы ее независимости от импорта, цитирует замглавы Совбеза "Российская газета".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что на Западе сегодня "линчуется вся многовековая российская культура". Она добавила, что происходящее приведет к откату цивилизованного мира назад.

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