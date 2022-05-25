Медведев заявил о научной блокаде России

Блокаду в отношении нашей страны ввели не только в экономике

Российской Федерации объявили не только экономическую, но и научную блокаду. С таким заявлением в среду, 25 мая, выступил заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Выступая на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию, Медведев заявил, что эта блокада выражается не только в ограничении доступа к зарубежным технологиям, но и в прекращении контактов с отечественными учеными.

Перед Россией стоят серьезные вызовы, связанные с обеспечением технологического суверенитета страны и созданием основы ее независимости от импорта, цитирует замглавы Совбеза "Российская газета".

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что на Западе сегодня "линчуется вся многовековая российская культура". Она добавила, что происходящее приведет к откату цивилизованного мира назад.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"