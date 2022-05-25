СБУ вызвала на допрос Авакова, Турчинова и Яценюка

Расследуется дело об "угольной госизмене"

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова.

Их допросили как свидетелей по делу экс-президента Петра Порошенко и экс-депутата Верховной рады Виктора Медведчука о закупках угля в Донбассе, пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Ранее СБУ распространила видеозапись, где Медведчук рассказал об организации торговли углем с ЛДНР по прямому указанию Порошенко. Адвокат оппозиционного политика заявил, что показания его подзащитного не соответствуют действительности и обвинил СБУ в попытке пиар-акции.

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