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Глава ФМБА оценила возможный выход России из ВОЗ

12:22
  • среда
  • 25 мая 2022

За период с 2010 по 2019 годы Россия была одним из лидеров организации

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что у Всемирной организации здравоохранения очень большие возможности.

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"И конечно, представители России активно принимают во всем этом участие. Будет жаль, если нам придется из этой организации выходить, но мы не пропадем", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

По словам Скворцовой, Россия будет формировать свои экспертные группы. Как добавила руководитель ФМБА, за период с 2010 по 2019 годы Россия была одним из лидеров ВОЗ.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ВОЗ пренебрегла всеми обязательствами в отношении России.

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Вероника Скворцова
Вероника Скворцова
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