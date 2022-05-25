Путин посетит в госпитале раненных в спецоперации бойцов

Визит запланирован на 25 мая

Президент России Владимир Путин в среду, 25 мая, посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что российский лидер навестит раненых и пообщается с ними. "Раньше так бывало неоднократно", указал представитель Кремля.

Конкретный госпиталь, в который приедет Владимир Путин, его пресс-секретарь не назвал, отметив лишь, что визит запланирован в один из военных госпиталей в Москве, сообщает РИА Новости.

16 мая рядовых и сержантов, которые в ходе спецоперации по защите Донбасса получили ранения и проходят лечение, наградили орденами и медалями. Церемонии награждения состоялись в шести госпиталях.

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