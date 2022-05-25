ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посетит в госпитале раненных в спецоперации бойцов

12:38
  • среда
  • 25 мая 2022

Визит запланирован на 25 мая

Президент России Владимир Путин в среду, 25 мая, посетит в одном из московских госпиталей бойцов, раненных в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Минобороны назвало новые имена героев спецоперации
Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Песков отметил, что российский лидер навестит раненых и пообщается с ними. "Раньше так бывало неоднократно", указал представитель Кремля.

Конкретный госпиталь, в который приедет Владимир Путин, его пресс-секретарь не назвал, отметив лишь, что визит запланирован в один из военных госпиталей в Москве, сообщает РИА Новости.

16 мая рядовых и сержантов, которые в ходе спецоперации по защите Донбасса получили ранения и проходят лечение, наградили орденами и медалями. Церемонии награждения состоялись в шести госпиталях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.