В Кремле назвали укрепляющийся рубль поводом для особого внимания

Эта тема постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду высказался по поводу усиления рубля.

"Тема сильного рубля постоянно фигурирует на совещаниях по экономическим вопросам. Вы знаете, что фактически еженедельно президент Путин их проводит. Это, безусловно, повод для особого внимания, вот этот процесс усиления рубля продолжающийся", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что правительство страны занято обеспечением макроэкономической стабильности.

Утром 25 мая в начале торгов на Московской бирже российская валюта продолжила укрепляться по отношению к доллару и евро. Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, стоимость доллара упала ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

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