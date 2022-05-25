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Интенсивные ливни обрушатся на Москву

13:18
  • среда
  • 25 мая 2022

Обильные осадки начнутся во второй половине дня 26 мая

С вечера 26 мая до полудня 27 мая в Москве выпадет до 15-20 мм осадков. Об этом в среду, 25 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Самым холодным днем в Москве с начала месяца стало 24 мая

Метеоролог предупредил, что с приближением атмосферного фронта с запада небо над столичным регионом затянут многослойные дождевые тучи, а затем зарядят обложные и довольно интенсивные ливни. По прогнозам, в Москве выпадет более 30% месячной нормы осадков.

При этом в первой половине дня 26 мая воздух может прогреться до 21 градуса. Это соответствует норме конца весны, цитирует Тишковца АГН "Москва".

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе с 30 мая в столичном регионе прогнозируется настоящая летняя погода. Дневная температура преодолеет отметку 20 градусов выше нуля, что будет вполне соответствовать климатической норме.

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