Интенсивные ливни обрушатся на Москву

Обильные осадки начнутся во второй половине дня 26 мая

С вечера 26 мая до полудня 27 мая в Москве выпадет до 15-20 мм осадков. Об этом в среду, 25 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог предупредил, что с приближением атмосферного фронта с запада небо над столичным регионом затянут многослойные дождевые тучи, а затем зарядят обложные и довольно интенсивные ливни. По прогнозам, в Москве выпадет более 30% месячной нормы осадков.

При этом в первой половине дня 26 мая воздух может прогреться до 21 градуса. Это соответствует норме конца весны, цитирует Тишковца АГН "Москва".

Ранее главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что на неделе с 30 мая в столичном регионе прогнозируется настоящая летняя погода. Дневная температура преодолеет отметку 20 градусов выше нуля, что будет вполне соответствовать климатической норме.

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