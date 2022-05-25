Собянин выделил средства на увеличение субсидий для такси и каршеринга

Компании получат дополнительную помощь в размере 450 млн рублей

Сергей Собянин выделил 450 млн рублей на поддержку такси и каршеринга в условиях санкций.

Как рассказали в столичной мэрии, принятая в марте 2022 года программа предусматривает увеличение в два раза размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей на приобретение новых автомобилей такси и каршеринга.

Это позволит таксомоторным компаниям и операторам каршеринга сохранить парк машин, доступность услуг и уровень сервиса для потребителей.

Сейчас парк такси в Москве насчитывает 60 тысяч автомобилей, каршеринга – около 30 тысяч.

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