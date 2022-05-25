Матвиенко призвала не устраивать "охоты на ведьм" в отношении противников спецоперации

Общество само даст оценку

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на инициативу ввести законодательные ограничения для уехавших из России артистов.

Эти меры недопустимы, нельзя устраивать "охоту на ведьм" в отношении деятелей культуры из-за их позиции по Украине, подчеркнула сенатор.

"Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - заявила она в ходе заседания верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что российское общество само даст оценку, передает "Интерфакс".

Ранее на заседании Совфеда сенатор Павел Тараканов предложил запретить выступившим против спецоперации деятелям культуры занимать государственные должности и работать на проектах с госучастием.

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