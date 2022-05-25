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Матвиенко призвала не устраивать "охоты на ведьм" в отношении противников спецоперации

13:20
  • среда
  • 25 мая 2022

Общество само даст оценку

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отреагировала на инициативу ввести законодательные ограничения для уехавших из России артистов.
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Эти меры недопустимы, нельзя устраивать "охоту на ведьм" в отношении деятелей культуры из-за их позиции по Украине, подчеркнула сенатор.

"Надо, чтобы не было "охоты на ведьм", это самое плохое, если такое начнется", - заявила она в ходе заседания верхней палаты парламента.

Матвиенко подчеркнула, что российское общество само даст оценку, передает "Интерфакс". 

Ранее на заседании Совфеда сенатор Павел Тараканов предложил запретить выступившим против спецоперации деятелям культуры занимать государственные должности и работать на проектах с госучастием.

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