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Погодной аномалией в России заинтересовались корейские ученые

13:24
  • среда
  • 25 мая 2022

Речь о зиме 2020 года

Южнокорейские ученые из Пхоханского университета науки и технологии опубликовали в Бюллетене Американского метеорологического общества статью о климатической аномалии в России.

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Там говорится, что на северо-западе России зима 2020 года была самой теплой и влажной за всю историю наблюдений. В регионе усилилось таяние вечной мерзлоты, в результате чего сократились водные ресурсы, повысилась угроза оползней.

Как считают эксперты, из-за деятельности человека вероятность теплой зимы на северо-западе России увеличилась примерно в пять раз, а вероятность влажной зимы - примерно в 20 раз.

Климатические события на северо-западе России в конечном итоге влияют на ситуацию во всей Евразии, в том числе на Корейском полуострове, говорят специалисты.

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