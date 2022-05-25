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Италия заморозила имущество подсанкционных россиян

13:47
  • среда
  • 25 мая 2022

Финансовая гвардия Италии с марта блокирует активы россиян из санкционных списков

В Италии введены новые ограничительные меры на имущество россиян, попавших под санкции Евросоюза. Об этом в среду, 25 мая, рассказали в пресс-службе итальянского правительства.

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Уточняется, что заблокирована недвижимость Галины Пумпянской, супруги предпринимателя Дмитрия Пумпянского. Объект, находящийся в северной провинции Лекко, оценивается примерно в 300 тысяч евро.

Под заморозку из-за санкций попала также скульптура, которую в 2021 году приобрел сооснователь "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев. Ее стоимость оценивается в 230 тысяч евро.

Блокировкой активов подсанкционных россиян в Италии занимается финансовая гвардия. Меры, предпринимаемые ведомством, лишают владельцев замороженного имущества прав пользования и распоряжения, сообщает РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия представила данные, согласно которым европейские власти в рамках антироссийских санкций заблокировали активы предпринимателей из России на общую сумму 10 млрд евро. При этом по состоянию на 8 апреля сумма замороженных активов российских бизнесменов составляла 6,7 млрд евро.

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