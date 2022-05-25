ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве приводят в порядок Ленинский проспект

14:59
  • среда
  • 25 мая 2022

Участок от Садового кольца до Университетского проспекта преобразится

1200 деревьев и 56 тысяч кустарников. В столице стартовал новый этап масштабного благоустройства Ленинского проспекта. 

В прошлом году специалисты уже привели в порядок участок от МКАДа до улицы Кравченко. Теперь работы ведутся от Университетского проспекта до проезда Апакова. Там уже приступили к переносу кабельных линий под землю. В планах - обновить дороги и тротуары, проложить дополнительную ливневую сеть. Особое внимание уделят озеленению.

Кроме того, для автомобилистов обустроят больше парковочных карманов, а для любителей спорта появятся пункты проката и велопарковки. Также заменят остановки, дорожные знаки, светофоры и фонари.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Благоустройство улиц
Благоустройство улиц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.