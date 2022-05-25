В Москве приводят в порядок Ленинский проспект

Участок от Садового кольца до Университетского проспекта преобразится

1200 деревьев и 56 тысяч кустарников. В столице стартовал новый этап масштабного благоустройства Ленинского проспекта.

В прошлом году специалисты уже привели в порядок участок от МКАДа до улицы Кравченко. Теперь работы ведутся от Университетского проспекта до проезда Апакова. Там уже приступили к переносу кабельных линий под землю. В планах - обновить дороги и тротуары, проложить дополнительную ливневую сеть. Особое внимание уделят озеленению.

Кроме того, для автомобилистов обустроят больше парковочных карманов, а для любителей спорта появятся пункты проката и велопарковки. Также заменят остановки, дорожные знаки, светофоры и фонари.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"