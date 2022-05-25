В Москве проходят соревнования среди кинологов таможенной службы

Задача - найти наркотики быстро и везде, где они могут быть

В Москве идут соревнования среди кинологов таможенной службы. Лучшие команды примут участие уже на всероссийском этапе. Задача - обнаружить наркотики везде, где их только можно спрятать, соблюсти приличия. И обойти самые хитроумные ловушки. И здесь человеку главное - не мешать собаке.

На отборочном этапе Всероссийских соревнований по многоборью кинологов среди таможен, непосредственно подчиненных ФТС России, двухлетняя немецкая овчарка Эврика - дебютантка. Несмотря на это, в кинологическом отделе таможни аэропорта "Внуково", где собака с недавних пор служит, на неё возлагают большие надежды. На счету у Эврики и её инспектора уже несколько задержаний перевозчиков наркотиков и одной крупной партии таблеток для похудения с психотропными веществами.

"Хотелось бы себя проявить, так как мы не только можем показывать результаты у себя на работе, стоять там на границе. Но ещё хочется показать себя среди других кинологов, что мы лучшие можем быть в нашей таможне", - говорит главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Внуковской таможни Ксения Ефимова.

Пройти несколько этапов разных дисциплин, чтобы попасть в финал для начинающей участницы - задача не из легких. Её соперники на этих соревнованиях - лучшие специалисты Центральной таможни, а также Домодедовской, Шереметьевской и Калининградской областных. Непростые и сами упражнения.

Посоревноваться в упражнении "Поиск наркотических средств в багаже" кинологам предстоит на дистанции, имитирующей багажную ленту. На ней 8 отдельно стоящих предметов - сумок и чемоданов - и 2 места сгруппированного багажа. Чтобы найти среди всего этого закладки с запрещенными веществами, у каждой из собак не больше 3 минут. Система оценки участников на испытаниях очень строгая - штрафы буквально за всё.

"Штрафы за проход мимо места закладки, то есть, когда собака прошла мимо места, где наркотик закрыт, и не проявила сигнального обозначения. За то, что собака долго думает, перед тем как перейти к сигнальному обозначению, снимаются баллы, за прерывистое обозначение", - рассказывает судья соревнований, начальник кинологического отдела Шереметьевской таможни Антон Малиновский.

Дождавшись, наконец, своего старта, Эврика едва сдерживается от желания со всех лап рвануть на дистанцию. Игнорируя ловушки с едой, специально подложенной для отвлечения животных в некоторых из сумок, одну за другой овчарка обнаруживает закладки с имитаторами наркотических средств. Но теряет все баллы за упражнение, ведь скрести когтями чужой багаж и швырять носом даже закладки по условиям соревнований нельзя.

Мастер-класс по культурному обращению с багажом демонстрирует десятилетняя бордер-колли Юша из Домодедовской таможни.

"Она обладает двойной специализацией - это валюта и поиск наркотических средств. У неё большое количество задержаний, только в этом году порядка 12, уже сбились со счёта. Очень результативная собака", - говорит главный государственный таможенный инспектор кинологического отдела Домодевской таможни Кирилл Рычков.

По итогам чемпионата лучшие кинологи войдут в состав сборной команды ФТС России и примут участие во всероссийских соревнованиях, которые пройдут уже этим летом.

Татьяна Сидорова, Вадим Тищенко, Камилла Султанова. "ТВ Центр".

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