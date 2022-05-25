В Москве открылась выставка о казачестве в период войны 1812 года

Выставка продлится месяц

В столице открылась выставка, посвященная роли казачества в период Отечественной войны 1812 года и в последующем освободительном походе русской армии.

Посетители смогут увидеть исторические документы, рассказывающие о жизни казаков и их подвигах. Также на экспозиции представлены картины, гравюры и иллюстрации, которые показывают, как воспринимались эти воинские подразделения в России и Европе.

Выставка будет работать в течение месяца в Государственном архиве социально-политической истории на Большой Дмитровке.

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