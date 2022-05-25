Журналисты "ТВ Центра" вышли на лед против легенд хоккея

Легенды хоккея победили

Легенды хоккея снова показали класс, приняв участие в гала-матче. Сложные комбинации, молниеносная реакция, умная игра - всё как на турнирах мирового уровня. Вот только противники у чемпионов – любители, упорством и расчётливостью не уступающие профессионалам. На один лёд с мастерами вышел и корреспондент "ТВ Центра" Илья Данильцев.

На трибунах становится тихо. На лёд выходят легенды хоккея — чемпионы мира и Олимпиад, СССР и России, обладатели кубков Канады и европейских чемпионатов. Большинству уже за 60, но сразу понятно, что игра будет непростой. В гала-матче за кубок ветеранов Великой Отечественной войны с командой "легенд" встречается сборная "Ассоциации любительского хоккея". Среди них – и корреспондента "ТВ Центра".

Первого гола долго ждать не пришлось. Уже в начале встречи расписанная, словно по нотам, комбинация ветеранов заставляет соперника доставать шайбу из ворот. Но через несколько минут напряжённой борьбы любителям удается сравнять счет.

Соперник не понимает, почему игрок противоположной команды вдруг бежит к ним на лавку. Пока отдыхаем, спешим записать интервью с автором первой шайбы - чемпионом мира, бывшим игроком НХЛ Андреем Николишиным.

Такой гала-матч позволяет сохранить историю, признаются ветераны. Впрочем, главная задача зрелища - чтобы спортивная игра с чемпионами СССР позволила зрителю окунуться в прошлое, а тем, кто помоложе, узнать много нового. Например, что происходило на мировых соревнованиях в советскую эпоху, каким был спорт во времена Великой Отечественной войны.

"Это праздник для всех, для зрителей, для нас, для команды легенд, для вас, против кого мы играли. Вы вообще молодцы. Очень сложно против вас играть и очень здорово", - говорит чемпион СССР, мастер спорта международного класса Игорь Мишуков.

Обыграть такого соперника невероятно трудно. Особенно, когда главный инструмент по жизни - это микрофон и телевизионная камера.

"Когда я увидел состав, коленки так подкашивались. Потом первые смены не получались. Потом более-менее что-то стало получаться. Понял, что с ними тоже можно было играть. Они, конечно, в отличной форме. Никогда не скажешь, что это ветераны", - говорит специальный корреспондент программы "Постскриптум" на телеканале "ТВ Центр" Артем Широков.

Мастерство берёт верх. Ветераны одерживают победу 10:8. Да и незачем обыгрывать такого именитого соперника. Эти люди самоотверженно отстаивали честь нашей страны и обыгрывали сильнейших спортсменов мира. Если те не смогли одолеть "легенд хоккея", то для любителей просто оказаться с ними на одном льду - уже самая большая награда.

Илья Данильцев, Артём Широков, Станислав Ильин. "ТВ Центр".

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