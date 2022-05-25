Парад фантастического электротранспорта прошел в Москве

Парад приурочен к годовщине выхода "Звездных войн"

В Москве прошёл парад самых невероятных электромобилей, созданных мастерами со всей России. Такое не заметить невозможно: фантастические автобусы, мотоциклы, багги, самокаты.

Ощущение, что попал на съёмки бесконечных "Звёздных войн", только авторы моделей - не специалисты по спецэффектам, а талантливые российские инженеры. Правда, не все с высшим специальным образованием, среди участников - мастера, просто влюблённые в технику. Им удалось создать транспорт, который способен преодолевать любые расстояния, не причиняя вреда окружающей среде. И при этом поражая воображение.

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