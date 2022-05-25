Неприхотливые, но эффектные: какие цветы появятся на клумбах в Москве

Сейчас идет подготовка рассады

Сегодня журналистам показали, какие однолетники появятся на столичных клумбах в этом сезоне.

Сейчас в теплицах ГБУ "Озеленение" готовят рассаду: стеклянные потолок и стены, куда проходит только света, сколько нужно, вентиляторы, позволяющие растениям дышать, длинные ряды, где уже распустились бутоны. Поливают только вручную, чтобы не повредить нежные лепестки и стебли. Как только цветы наберутся энергии, их высадят на клумбы. Петуния, бегония, тагетес, сальвия, а ещё алиссум и агератум - они неприхотливы, но весьма эффектны.

"Ассортимент летников, многолетников и ампельных растений повторяется из года в год, единственное, что может варьироваться - это цветовое соотношение в зависимости от того, какой рисунок на клумбе придумают наши озеленители. То есть, задача ГБУ - вырастить растения, которые будут себя чувствовать хорошо, вырастить растения, которые будут минимальный испытывать стресс при пересадке", - рассказывает главный агроном ГБУ "Озеленение" Елена Назарова.

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