Австрия предложила схему интеграции Украины в ЕС

Ускоренной процедуры принятия не существует, напомнили в Вене

Евросоюз может рассмотреть возможность постепенной интеграции в ЕС Украины, а также Грузии и Молдавии. С таким предложением в среду, 25 мая, выступил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Политик напомнил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС для этих стран нет. Однако "в эту горячую пору нам надо избавиться от шаблонов полного вступления с длительным процессом, который может занять годы, если не десятилетия", считает Шалленберг.

Глава МИД Австрии предложил задуматься о постепенной интеграции Украины, Грузии и Молдавии. По его мнению, это позволит "послать очень четкий сигнал", что эти государства "определенно закреплены в европейской семье, нашей семье ценностей, а также экономически".

Шалленберг также отметил, что статус страны-кандидата на членство в ЕС ничего не меняет для людей, не решает никаких проблем и не приближает тебя к общему рынку. В связи с этим австрийский министр выступил за формирование новой политики соседства, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что украинские власти настаивают на предоставлении статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Чиновник выразил надежду на то, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство.

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