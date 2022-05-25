ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Австрия предложила схему интеграции Украины в ЕС

14:00
  • среда
  • 25 мая 2022

Ускоренной процедуры принятия не существует, напомнили в Вене

Евросоюз может рассмотреть возможность постепенной интеграции в ЕС Украины, а также Грузии и Молдавии. С таким предложением в среду, 25 мая, выступил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Украину пообещали принять в ЕС через 15-20 лет

Политик напомнил, что ускоренной процедуры вступления в ЕС для этих стран нет. Однако "в эту горячую пору нам надо избавиться от шаблонов полного вступления с длительным процессом, который может занять годы, если не десятилетия", считает Шалленберг.

Глава МИД Австрии предложил задуматься о постепенной интеграции Украины, Грузии и Молдавии. По его мнению, это позволит "послать очень четкий сигнал", что эти государства "определенно закреплены в европейской семье, нашей семье ценностей, а также экономически".

Шалленберг также отметил, что статус страны-кандидата на членство в ЕС ничего не меняет для людей, не решает никаких проблем и не приближает тебя к общему рынку. В связи с этим австрийский министр выступил за формирование новой политики соседства, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что украинские власти настаивают на предоставлении статуса кандидата в члены ЕС уже в июне. Чиновник выразил надежду на то, что Украина пройдет этот путь быстрее, если Франция и другие влиятельные страны продемонстрируют лидерство.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Украины и ЕС
Флаг Украины и ЕС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.