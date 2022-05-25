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Генерал-майор Куренков назначен главой МЧС

13:43
  • среда
  • 25 мая 2022

Президент России подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О министре Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".

Кремль объяснил выбор нового главы МЧС
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Главой ведомства назначен генерал-майор Александр Куренков, сообщает пресс-служба Кремля.

Предыдущий глава МЧС - 55-летний Евгений Зиничев - трагически погиб на учениях в Норильске 8 сентября 2021 года. Ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Временно исполняющим обязанности руководителя МЧС был назначен первый заместитель министра генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.

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