Путин упростил выдачу гражданства жителям двух областей Украины

Речь идет о Запорожской и Херсонской областях
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке приема в российское гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.
Документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно тексту указа, рассмотрение заявлений будет осуществляться в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи.
Новый указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с 25 мая.
Ранее подобный упрощенный порядок получения российского гражданства был предоставлен жителям ДНР и ЛНР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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