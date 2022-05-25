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Адвокат прокомментировал сообщения об инсульте у Михаила Ефремова

14:22
  • среда
  • 25 мая 2022

Актер отбывает наказание в колонии

Сообщения ряда средств массовой информации о том, что у актера Михаила Ефремова якобы произошел инсульт после драки в колонии — это "вранье с первого до последнего слова". С таким заявлением в среду, 25 мая, выступил адвокат Ефремова Петр Хархорин.

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По словам юриста, другой адвокат навестил Ефремова утром 25 мая — "после того как опубликовали этот фейк, он немедленно пошел к нему в колонию".

Выяснилось, что актер "прекрасно спал ночью, сейчас находится на рабочем месте". Ефремов продолжает работать в швейном цеху, несмотря на предложение перейти трудиться в библиотеку, рассказал Хархорин порталу "360".

Михаил Ефремов находится в колонии, где отбывает срок за ДТП со смертельным исходом. Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Джип, которым управлял актер, врезался в фургон. Водитель машины Сергей Захаров умер на следующий день в больнице.

Суд назначил Ефремову наказание в виде лишения свободы на 8 лет в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу потерпевшей стороны. Актера также лишили права управления транспортным средством на 3 года. Смягчить приговор по кассационной жалобе суд отказался.

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