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Фанаты устроили беспорядки в Албании перед финалом Лиги Конференций

14:15
  • среда
  • 25 мая 2022

Пострадали десять полицейских и двое гражданских

В албанской Тиране в преддверии финала футбольной Лиги Конференций между римской "Ромой" и нидерландским "Фейеноордом" произошли столкновения между фанатами и полицией, передает Associated Press.

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Уточняется, что фанаты из Нидерландов швыряли в сотрудников правоохранительных органов стеклянные и пластиковые бутылки, а итальянские болельщики использовали тяжелые предметы.

Пострадали десять полицейских и двое гражданских. Задержаны 48 итальянцев и 12 голландцев.

Финал Лиги Конференций состоится в среду в 22:00 по Москве. Это первый в истории розыгрыш Лиги Конференций - третьего по силе европейского клубного турнира.

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