Минфин заверил в наличии средств и готовности платить по внешнему долгу

Россия продолжит выплаты, несмотря на помехи со стороны Запада

Выплаты по обслуживанию российского внешнего долга будут осуществляться в рублях в связи с отказом американских властей продлить генеральную лицензию. Об этом в среду, 25 мая. Рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что у России имеются и средства, и готовность выполнять свои обязательства по госдолгу. Москва продолжит исполнение долговых обязательств, несмотря на ужесточение внешних ограничений.

Силуанов подчеркнул, что отказ Вашингтона продлить генеральную лицензию на обслуживание российского госдолга подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре, сообщает ТАСС.

В среду, 25 мая, в 7:00 по московскому времени истекла генеральная лицензия министерства финансов США, которая разрешала держателям российских суверенных облигаций получать платежи в обслуживание и погашение этих бумаг. В Соединенных Штатах заявляли, что теперь российский Минфин не сможет довести деньги до любых держателей его международных облигаций, если бумаги номинированы в долларах США.

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