Велогонщики провели акцию в поддержку отстраненных россиян

Она состоялась на 16-м этапе гонки "Джиро д"Италия"

Участники престижной веломногодневки "Джиро д"Италия" поддержали гонщиков российской команды "Газпром-РусВело", которую из-за санкций отстранили от соревнований, пишет портал Cycling News.

Спортсмены вышли на старт 16-го этапа в синих браслетах с надписью "Почему?". Участие в акции приняли в том числе эквадорец Ричард Карапаз и итальянец Винченцо Нибали.

1 марта "Газпром-РусВело" была отстранена по политическим мотивам. При этом российские спортсмены из других команд все еще могут участвовать в гонках.

Позднее стало известно, что "Газпром-РусВело" закрыта.

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