ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Велогонщики провели акцию в поддержку отстраненных россиян

14:45
  • среда
  • 25 мая 2022

Она состоялась на 16-м этапе гонки "Джиро д"Италия"

Участники престижной веломногодневки "Джиро д"Италия" поддержали гонщиков российской команды "Газпром-РусВело", которую из-за санкций отстранили от соревнований, пишет портал Cycling News.

Глава МОК назвал отстранение российских спортсменов "защитными мерами"
Глава ОКР заявил о разломе спортивного олимпийского движения

Спортсмены вышли на старт 16-го этапа в синих браслетах с надписью "Почему?". Участие в акции приняли в том числе эквадорец Ричард Карапаз и итальянец Винченцо Нибали.

1 марта "Газпром-РусВело" была отстранена по политическим мотивам. При этом российские спортсмены из других команд все еще могут участвовать в гонках.

Позднее стало известно, что "Газпром-РусВело" закрыта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Велогонка
Велогонка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.