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Росрыболовство допустило ограничение экспорта красной икры

15:01
  • среда
  • 25 мая 2022

Эта мера возможна при риске дефицита на внутреннем рынке

Если объема вылова лососевых в России в 2022 году не хватит для "большого экспорта" красной икры, ее поставки за рубеж могут быть ограничены. Об этом в среду, 25 мая, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
В Росрыболовстве не поверили в очередное подорожание красной икры

Глава ведомства отметил, что пока прогноз по вылову лососей не очень оптимистичный — несколько ниже среднего за предыдущие десять лет. Однако научно-исследовательские суда работают непосредственно в районах подходов лососевых на нерест, к середине июня ожидается более точный прогноз.

Шестаков допустил улучшение ситуации, но "пока мы для себя сделали даже более пессимистичный прогноз, чтобы в случае необходимости успеть оперативно принять те решения".

Если объем вылова окажется недостаточным для сохранения объемов экспорта, будут задействованы "необходимые возможности и механизмы", отметил руководитель Росрыболовства. Он заверил, что россиянам дефицит икры не грозит, а при необходимости "скорректируем и цены", сообщает "Интерфакс".

Британские власти тем временем лишили своих граждан российской икры. В рамках антироссийских санкций был запрещен импорт в Великобританию определенных предметов роскоши. В число запретного импорта попала и икра.

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