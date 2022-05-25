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Доллар и евро подскочили более чем на полтора рубля

15:02
  • среда
  • 25 мая 2022

Иностранная валюта компенсировала падение

Доллар и евро на Московской бирже днем подскочили более чем на 1,5 рубля.

Таким образом, курс американской валюты почти достиг 58 рублей, передает РИА Новости. Евро торгуется на уровне 59,4 рубля.

Утром 25 мая в начале торгов на Московской бирже российская валюта продолжила укрепляться по отношению к доллару и евро. Курс евро опустился ниже 58 рублей впервые с июня 2015 года, стоимость доллара упала ниже 56 рублей впервые с февраля 2018 года.

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