Мишустин подчеркнул сбалансированность бюджета

Все социальные обязательства государства выполняются

Сбалансированность федерального бюджета Российской Федерации обеспечена, несмотря на геополитическую ситуацию. С таким заявлением в среду, 25 мая, выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Глава кабмина отметил, что решение масштабных задач в нынешних условиях потребовало существенных бюджетных расходов. Несмотря на это, была обеспечена сбалансированность бюджета: выполнены все социальные обязательства, оперативно реализованы новые меры поддержки.

Профицит бюджета по итогам года составил около 525 млрд рублей, а доходы почти на 35% превысили запланированный в законе о бюджете уровень и превысили 25 трлн рублей.

Мишустин уточнил, что позитивная динамика поступлений в бюджет зафиксирована не только за счет торговли энергоресурсами, но и по несырьевым статьям, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в стране растут возможности бюджетной системы: за январь–апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей, а расходы бюджетов за это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок.

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