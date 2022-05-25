В Британии пожаловались на резкий всплеск воровства

Полиция бездействует

Руководители супермаркетов Великобритании сообщили о резко возросшем числе краж, пишет Daily Mail.

Тенденция наблюдается с начала года, уточняется в материале. Причем исчезают с полок самые дешевые товары. Это говорит о том, что люди крадут на на перепродажу, а для себя.

В связи с развитием событий магазинам приходится вводить точки входа и выхода с односторонним движением. В ряде супермаркетов нанимают дополнительный персонал и ставят камеры видеонаблюдения.

Вместе с тем продавцы жалуются на бездействие полиции, предпочитающей закрывать глаза на мелкие кражи.

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