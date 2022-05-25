Соль исчезла с прилавков киевских магазинов

Киевляне разобрали даже самые дорогие сорта

В магазинах Киева исчезла соль. Нет даже самых дорогих сортов. Украинские СМИ публикуют фотографии пустых прилавков.

"На прилавках нет соли. Размели даже дорогую гималайскую за 95 гривен (180 рублей)", - рассказала журналистам сотрудница гипермаркета "Ашан" в столице Украины.

Ажиотажный спрос спровоцирован сообщениями об остановке крупнейшего завода по соледобыче "Артемсоль". Украинцы в панике скупают килограммы жизненно необходимого товара – при том, что предприимчивые бизнесмены продают обычную соль по цене самой дорогой, за те же 95 гривен. несмотря на почти десятикратное подорожание.

Крупнейшее в Европе предприятие по добыче соли "Артемсоль" не работает больше месяца. Оно расположено в Донецкой области, передает РИА Новости.

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