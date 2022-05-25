ЦБ рассказал о развитии российского аналога SWIFT

Из резервного этот канал стал основным

Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом для обработки транзакций внутри страны. Об этом в среду, 25 мая, рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

Представитель ЦБ отметила, что это касается прежде всего операций внутри страны. Вместе с тем с 12 странами уже выстроены прямые расчеты благодаря тому, что у России есть Система передачи финансовых сообщений, которая интегрируется с аналогичными системами других стран, сообщает РИА Новости.

Активное развитие Системы передачи финансовых сообщений в России началось после введения антироссийских санкций и отключения от SWIFT ВТБ, банков "Россия" и "Открытие", Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и госкорпорации ВЭБ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил в качестве приоритета во взаимодействии с Содружеством Независимых Государств подключение банков государств – участников СНГ к Cистеме передачи финансовых сообщений Банка России.

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