Шестеро туристов погибли в ДТП с автобусом в Индии

15 пассажиров получили тяжелые травмы

В индийском штате Одиша в аварию попал туристический автобус, передает The Telegraph.

Уточняется, что водитель не справился с управлением. Шесть человек погибли, 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 - легкие.

ДТП случилось на горной дороге. Автобус врезался в электрический столб.

Известно, что в транспортном средстве находились туристы из штата Западная Бенгалия. Администрация штата занята оказанием помощи пострадавшим.

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