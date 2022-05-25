Шестеро туристов погибли в ДТП с автобусом в Индии

15 пассажиров получили тяжелые травмы
В индийском штате Одиша в аварию попал туристический автобус, передает The Telegraph.
Уточняется, что водитель не справился с управлением. Шесть человек погибли, 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 - легкие.
ДТП случилось на горной дороге. Автобус врезался в электрический столб.
Известно, что в транспортном средстве находились туристы из штата Западная Бенгалия. Администрация штата занята оказанием помощи пострадавшим.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: