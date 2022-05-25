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Шестеро туристов погибли в ДТП с автобусом в Индии

15:39
  • среда
  • 25 мая 2022

15 пассажиров получили тяжелые травмы

В индийском штате Одиша в аварию попал туристический автобус, передает The Telegraph.

Уточняется, что водитель не справился с управлением. Шесть человек погибли, 15 пассажиров получили тяжелые травмы, еще 16 - легкие.

ДТП случилось на горной дороге. Автобус врезался в электрический столб.

Известно, что в транспортном средстве находились туристы из штата Западная Бенгалия. Администрация штата занята оказанием помощи пострадавшим.

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