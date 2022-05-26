Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Стрельцов накроет творческая волна, Раки найдут спасение в любимых фильмах

Овны

Сегодня все линии сойдутся в одной точке, и у вас либо созреет решение, либо нахлынут эмоции. Даже если захочется плакать, не ругайте себя: вы ведь человек, а не супергерой!

Тельцы

Вам могут сниться сегодня особенные сны или приходить необычные мысли. Не пугайтесь. Так работает подсознание, которое активно в этот день, не пренебрегайте его подсказками.

Близнецы

Отношения с подругами и начальством женского пола сегодня будут таить в себе подводные камни. Вас могут неправильно понять или вы сами найдете причину для ссоры на пустом месте.

Раки

Вам следует быть деликатнее с женщинами на работе или учебе: прекрасный пол сегодня окажется очень ранимым. Если вы и сами расклеитесь, ищите спасение в любимых фильмах.

Львы

В этот эмоционально нестабильный день вас спасут привычные духовные практики, молитвы, медитации. Если есть потребность, не поленитесь зайти в храм или свое место силы.

Девы

Сосредоточьтесь на себе: сегодня вам лучше не тратить энергию на окружающий мир. Займитесь личными делами, разберитесь с переживаниями, которые держите в своем сердце.

Весы

Вам предстоит эмоциональный разговор с партнером – деловым или романтическим. Нет, вы не будете кричать и ругаться друг на друга, но могут всплыть старые обиды и негатив.

Скорпионы

Увы, у вас не получится сегодня соблюдать диету или хорошо потренироваться. Просто этот день больше подходит для релакса, прогулок, медитаций.

Стрельцы

Творческая волна накроет вас с головой – только успевайте записывать новые идеи и варианты. Рисование, рукоделие, кулинария, работа в саду помогут снять стресс.

Козероги

Для вас это день Дома с большой буквы: сегодня можно и нужно вносить гармонию в свое жилище. Удачными будут ритуалы со свечами – можно зажечь их и обойти все комнаты.

Водолеи

Люди, с которыми вы общаетесь каждый день, преподнесут сегодня сюрприз или расстроят вас. Возможно наоборот, вам придется кого-то утешать или вникать в чужие проблемы.

Рыбы

Деньги сегодня могут как активно приходить в ваши кошельки, так и уплывать с той же скоростью. Держите под контролем свои финансы, периодически проверяйте остаток на счете.

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