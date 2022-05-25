Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений

Нужно получать от них максимальный эффект

Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, включая образовательные. Такое мнение в среду, 25 мая, высказал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин отметил, что страна не может сама все производить, поэтому спешить с выходом из международных соглашений не нужно. Глава Счетной палаты напомнил, что азиатские страны тоже работают в рамках всех международных стандартов, включая образовательные.

С учетом этого он отметил, что Россия должна сохранить также действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты.

По мнению Кудрина, необходимо максимально получать эффект от международного сотрудничества, сообщает РИА Новости.

Ранее Россия объявила о решении выйти из Болонской образовательной системы и создать собственную. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выступил за поэтапный отказ от Болонской системы, заявив, что выпускников об этом необходимо предупредить хотя бы за два года.

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