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Борис Джонсон отказался уходить в отставку

15:54
  • среда
  • 25 мая 2022

Британский премьер взял на себя ответственность за вечеринки в локдаун

Канцелярия британского премьера Бориса Джонсона опубликовала отчет по итогам внутренней проверки по поводу нарушений антиковидных правил в правительственных зданиях во время карантина в 2020 и 2021 годах.

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Известно, что в вечеринках участвовал в том числе сам Джонсон.

В отчете сказано, что некоторые из собраний на Даунинг-стрит нарушали правила локдауна, проводить их не следовало. Джонсон в ходе своего выступления взял на себя ответственность за происходившее и извинился.

"Мы собираемся выиграть следующие выборы, и мы собираемся продолжать работу", - добавил политик (цитата по РИА "Новости").

На прошлой неделе свое расследование завершила полиция. Было выписано 126 штрафов.

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