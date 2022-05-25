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Ракова поздравила победителей Всероссийской школьной олимпиады

18:00
  • среда
  • 25 мая 2022

Дипломы всероссийского конкурса завоевали больше 1300 московских школьников

Победителей и призёров Всероссийской школьной олимпиады сегодня чествуют в Москве. Торжественное мероприятие в эти минуты идёт в концертном зале "Зарядье".

Дипломы всероссийского конкурса завоевали больше 1300 столичных школьников. Юные москвичи отличились знаниями русского языка, информатики, экономики, физики. Теперь участники олимпиады, занявшие высокие места, имеют право поступить вне конкурса на любой профильный факультет государственного вуза. Кроме того, в Москве поощряют грантами мэра: 500 тысяч рублей за победу и 300 тысяч рублей за призовое место.

С московскими отличниками сегодня встретилась заместитель мэра Анастасия Ракова. "Я очень надеюсь, то, что делается в Москве, связанное с развитием общественного пространства и с появлением новой транспортной инфраструктуры и с цифровыми технологиями, вы, именно вы, талантливые, неравнодушные подхватите в ближайшее время и сделаете Москву лучшим городом мира. Еще раз разрешите вас поздравить и пожелать всего самого лучшего", - заявила она.

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