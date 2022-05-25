Союзные войска взяли в оперативное окружение Северодонецк

Единственный путь отхода для ВСУ простреливается

Северодонецк взят в оперативное окружение силами Народной милиции Луганской народной республики и Вооруженных сил России. Об этом сообщил журналистам офицер ЛНР Андрей Марочко.

"Мы с трех сторон плотно закрыли данный населенный пункт. Перемещение из Северодонецка осуществляется только по одному мосту, который также находится под нашим огневым контролем. Поэтому на данный момент можно говорить, что город Северодонецк находится в оперативном окружении", - заявил Марочко в эфире Первого канала.

Ранее стало известно, что подразделения ЛНР взяли под контроль поселок Тошковка в Попаснянском районе. Как сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко, украинские силовики, уходя, уничтожали гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей.

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