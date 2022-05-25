Форум в Давосе превратили в бенефис Украины и судилище над Россией

Площадка стала рупором однобокой позиции Запада

Киев торопит Вашингтон с поставками оружия. Глава МИД Украины просит передать его стране реактивные системы залпового огня "как можно скорее". Запад уже открыто шантажируют: мол, без вооружения ситуация в Донбассе станет еще хуже, чем сейчас - такие громкие заявления сегодня звучали в Давосе. Однако в кулуарах экономического форума всё чаще ведутся разговоры о других угрозах - к примеру, о возможном дефолте.

- Слава Украине!

Так под нацистские лозунги Всемирный экономический форум в Давосе организаторы умудрились превратить в бенефис Украины и судилище над Россией. На мероприятие, где преимущественно должны обсуждать финансовые проблемы и пути выхода из сложившихся кризисов, пригласили выступить руководителей НАТО и Пентагона. Это не место для экономических дискуссий, а рупор однобокой позиции Запада, возмутился президент Сербии Александр Вучич.

"Украинская тема настолько довлеет над всеми другими темами, что форум - это огромная поддержка Украине без чего-либо другого. На общем заседании за участниками смотрели, кто аплодирует, а кто нет. Люди, что это? Что будем делать, если кто-то не аплодирует? Драть его за уши?" - сказал Вучич.

В частности, один из американских конгрессменов набросился с обвинениями на китайскую делегацию за то, что та не присоединилась к овациям после выступления президента Украины Владимира Зеленского. Хотя представители КНР не могли аплодировать, ведь они не досмотрели до конца это шоу. Нашли уважительную причину - переговоры с главой международного энергетического агентства - и покинули зал. Впрочем, ничего важного они не пропустили. Украинцы требовали санкций против России, денег и вооружение. Окрыленный своими мировыми гастролями Зеленский решил еще и исполнить роль учителя. Когда-то в кино он сыграл такую. Но свою роль в жизни мирового сообщества оторвавшийся от реальности настоящий президент Зеленский явно переоценивает.

"Запад должен знать, что Украина - это часть их мира. И объединяться они должны не просто с Украиной, а вокруг равного им государства. А есть ли на европейском континенте единство в отношении Украины? Есть ли единство по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО? Нет, нет и нет. Так ли силен объединённый запад? Нет", - говорит украинский лидер.

Поляки, которых украинцы теперь зовут братьями, тоже вносят немалую лепту в то, чтобы еще больше разобщить Европу. То продавливают своего нового друга Зеленского на предоставление им равных с украинцами гражданских прав. То подбивают румын вместе ввести совместный якобы миротворческий контингент на Украину. Цели Варшавы вполне очевидны.

"Если Польша хочет испытать еще раз силу российского оружия, она может попытаться войти на Украину. Польша ведет себя как шавка, которая считает, что, поскольку ее прикрывают США, она может позволить себе любое выражение. Но этого плюгавенького польского героя ждет неприятная неожиданность. Если он считает, что армия США будет защищать любую наглую выходку отморозков из польского правительства, то ошибается. НАТО и США точно не будет воевать за Польшу на территории Украины", - убежден политолог из Израиля Яков Кедми.

В попытках усилить свое влияние Варшава пытается зайти и с экономического фронта. Сначала решила раскулачить Норвегию: мол, слишком много зарабатывают на продаже своих нефти и газа, надо бы поделиться. Теперь хочет обложить данью те страны ЕС, которые продолжают покупать нефть у России.

"Польша предложила специальную выравнивающую оплату. Если кто-то импортирует нефть из России и покупает ее дешевле, так как России важно продать нефть любой ценой, то он не может получать выгоду, которой не будет у тех стран и предпринимателей, отказавшихся от нефти", - заявил Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши.

Наказать Польша хочет таких же членов ЕС: Венгрию, Чехию, Словакию, Австрию. Они не готовы в ущерб собственным экономикам быстро отказаться от российской нефти. Варшава, гордо заявив, что проживет без нашего газа, теперь его реэкспортирует из Германии. Пусть дороже, зато формально не российский. Страны ЕС уже около трех недель никак не могут согласовать шестой пакет санкций, который включает нефтяное эмбарго.

"Белый дом продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую санкционную воронку все большее число государств. И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров. Все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики", - сообщила представитель МИД Мария Захарова.

За примерами далеко ходить не надо. В США уже которую неделю цены на топливо обновляют рекорды. И вот теперь Британия. Стоимость бензина достигла нового максимума. Фунт семьдесят пенсов - самый высокий показатель за всю историю ведения статистики в стране. Это результат в том числе и запрета на импорт российских углеводородов. Но власти выступают категорически против снятия рестрикций. Во Франции начали выдавать талоны на оплату продуктов. Из-за роста цен резко упала покупательская способность населения. Евро тоже сдает позиции. Впервые с июня 2015 года опустился на Мосбирже ниже 58 рублей. Россия переориентировалась на поиск партнеров, готовых работать рублями. Так, например, Москва и Тегеран договорились максимально переходить на расчеты в национальных валютах и объединить платежные системы.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"