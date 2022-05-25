Последние новости о спецоперации России на Украине

В ДНР основные бои идут в районе Красного Лимана

Российские военные ракетами высокой точности уничтожили цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. Там было налажено производство двигателей для украинской авиации. Кроме того, уничтожены две базы горючего под Харьковом, выведены из строя два поста ПВО в районе Бахмута. Тем временем подразделения народной милиции республик Донбасса при поддержке ВС России продолжают теснить позиции националистов.

Подразделения ВСУ находятся под плотным огнем. Сейчас бойцы народной милиции ДНР ведут огонь из 120-мм минометов. Цель находится примерно в пяти километрах. Корректировку осуществляют с беспилотника.

По кадрам с дрона можно понять, насколько его применение эффективно. Наши бойцы даже умудряются подбивать из миномета танки ВСУ. Артиллерия со своих позиций помогает продвижению наземных сил. В этот момент снаряды начинают лететь уже в сторону нашей позиции.

Рядом с расположением бойцов ДНР падает несколько снарядов, и артиллерия противника замолкает. На этом участке фронта в направлении Угледара и уже освобожденного Светлодарска противник ушел в глухую оборону.

Вот как встречали подразделения союзных войск жители освобожденного города Светлодарск:

- Все же вас хотят увидеть, обнять, поцеловать! - Мы столько ждали вообще, не передать словами.

В Донецкой народной республике основные бои сейчас идут в районе Красного Лимана. Более половины города уже занимают подразделения российской армии и бойцы народных республик. Подразделения ВСУ уходят на юг, бросая всё, что не могут унести. Огнеметы были оставлены при отступлении. Здесь их больше дюжины.

- Это нам подарки оставила по нашему направлению, где мы наступаем, 54-я штурмовая бригада. Оставила нам ручные противопехотные огнеметы шмель. - Когда отступают, много вообще всего бросают? - Да, много. Доходило до того, что они оставили минометы, мины. Мы этим тоже пользуемся и против них же применяем. Очень много всего оставляют. Ничего не могут с собой утащить.

Высокоточными ракетами сегодня уничтожены цеха завода "Мотор Сич" в Запорожье. На предприятии выпускали двигатели для боевой авиации.

Минобороны показало кадры работы российских вертолётов Ка-52. С дистанции 5 километров они наносят удар по укрепрайону националистов.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - сказал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские саперы завершили разминирование мариупольского порта. Тщательно обследована вся акватория и судоходный фарватер, 18 причалов и 32 судна. В результате пять кораблей, которые были заблокированы из-за минной опасности, смогли выйти в море.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". ДНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"