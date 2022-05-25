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Москва пообещала адекватный ответ на конфискацию российских активов

16:42
  • среда
  • 25 мая 2022

Россия будет трактовать это как недружественный выпад конкретной страны

Возможная конфискация другими странами активов, принадлежащих России, получит адекватный ответ. Подобные шаги нелегитимны и нарушают все принципы международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Какое-либо использование средств как российского государства, так и его граждан без согласия законных владельцев, как вы понимаете, будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий право на адекватные ответные действия", - подчеркнула Захарова.

Блокировка на зарубежных счетах принадлежащих России активов, по словам дипломата - вопиющее посягательство на суверенную собственность и банальное неприкрытое воровство.  Захарова отметила, что такие действия - это начало разрушения глобальной мировой финансовой системы, очередной повод задуматься о надежности доллара и евро как резервных валют, передает ТАСС.

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