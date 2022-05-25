Белгородское село снова обстреляли со стороны Украины

Есть пострадавшие

Село Журавлевку в Белгородской области снова обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По данным властей, пострадал один человек. Раненому оказывают медицинскую помощь., передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Белгородской области из-за ситуации на Украине продлен высокий уровень террористической опасности. "Желтый" режим будет действовать до 9 июня. Накануне такое же решение приняли власти граничащих с Украиной Брянской и Курской областей.

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