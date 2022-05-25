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Белгородское село снова обстреляли со стороны Украины

17:09
  • среда
  • 25 мая 2022

Есть пострадавшие

Село Журавлевку в Белгородской области снова обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

СКР расследует обстрелы Курской и Белгородской областей
Человек погиб при обстреле Курской области со стороны Украины

По данным властей, пострадал один человек. Раненому оказывают медицинскую помощь., передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Белгородской области из-за ситуации на Украине продлен высокий уровень террористической опасности. "Желтый" режим будет действовать до 9 июня. Накануне такое же решение приняли власти граничащих с Украиной Брянской и Курской областей.

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