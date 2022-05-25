Путин навестил военных в госпитале Мандрыка

Президент пообщался с ранеными

Президент России Владимир Путин посетил ФКУ "Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка" Минобороны России в Москве, где пообщался с военнослужащими, получившими ранения в ходе спецоперации на Украине.

Видео из госпиталя с главой государства и военными опубликовало РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента России.

На сайте Кремля появилось короткое сообщение: "Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где проходят лечение военнослужащие Вооружённых Сил России, получившие ранения в ходе специальной военной операции".

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