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Прокуратура Молдавии запросила 30 суток ареста для Додона

17:40
  • среда
  • 25 мая 2022

Экс-президента заподозрили в коррупции и госизмене

Тридцать суток ареста запросила антикоррупционная прокуратура Молдавии для экс-президента страны Игоря Додона. Его задержали по подозрению в коррупции и госизмене.

"Антикоррупционная прокуратура зарегистрировала запрос по применению меры пресечения в виде предварительного заключения сроком на 30 суток в отношении экс-президента Молдавии. Суд должен установить дату и время рассмотрения дела", - цитирует РИА Новости главу пресс-службы генпрокуратуры Марианну Керпек.

Додона задержали на 72 часа 24 мая. Власти подозревают экс-президента в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В его доме прошли обыски. Политик через своих адвокатов сообщил, что располагает доказательствами своей невиновности. Руководство молдавской Партии социалистов призвало своих сторонников к массовым протестам в поддержку Додона.

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